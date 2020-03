Palmeiras começa com o pé direito na Libertadores

Começar uma competição como a Libertadores com uma vitória é muito importante em qualquer estreia. O Palmeiras de Luxemburgo foi até a Argentina e saiu de lá com três pontos na bagagem.

O rival alviverde foi o Tigre, que vive uma situação curiosa, já que disputa a segunda divisão do Campeonato Argentino. Mas foi o campeão da Copa da Superliga da Argentina no ano passado e garantiu a vaga na Libertadores.

Os primeiros minutos foram de estudo, o Palmeiras ia trocando passes e valorizando a posse de bola. Com um ataque muito veloz a equipe paulista apostou nos lançamentos no início de jogo.

Aos 15 minutos, o ataque do verdão funcionou. Willian recuperou a bola e passou para Dudu, o camisa '7' devolveu para o 'bigode' que encontrou Luiz Adriano. O centroavante dominou e bateu de chapa com muita categoria para abrir o placar! Esse foi um gol histórico para o Palmeiras, já que representou o milésimo gol marcado pela equipe em partidas internacionais.

Depois de abrir o placar o Palmeiras deu uma afrouxada na marcação e o Tigre foi criando chances de empatar o jogo. Cavallaro, Morales e Melivillo levaram peirgo ao gol de Weverton, mas não conseguiram acertar o alvo.

O segundo tempo mal começou e Ramires já carimbou o travessão de Marinelli. Pouco tempo depois, Acuña, que já tinha se estranhado com Rony na etapa inicial, deu uma 'pesada' no atacante brasileiro e foi expulso.

Com um a mais o Palmeiras ficou a vontade e Rony perdeu um gol impressionante. A bola chegou em Luiz Adriano, que dividiu com o goleiro e bola sobrou na boa para Rony empurrar para as redes... mas o atacante isolou.

Podemos considerar isso como um aviso, já que no lance seguinte o Palmeiras ampliou o placar com um golaço. Rony fez um carnaval pela ponta esquerda e rolou para Willian, que dominou e bateu de chapa na ângulo do goleiro!

Vitória importante do time comandado pelo experiente Vanderlei Luxemburgo. É bem verdade que o torcedor gostaria de ver mais, no entanto, o resultado é muito importante.

Com a vitória, o Palmeiras conquistou os seus primeiros três pontos no Grupo B, que ainda tem o Guaraní do Paraguai e o Bolívar. O próximo compromisso alviverde é na Arena, onde recebe a visita do Guaraní, enquanto o Tigre vai até La Paz encarar o Bolívar.