Palmeiras confirma lista do Mundial sem Breno Lopes; veja relacionados

Na manhã desta segunda-feira (1 de fevereiro), a Fifa confirmou os elencos dos seis times que disputarão o Mundial de Clubes de 2020. A grande surpresa é a ausência de Breno Lopes no elenco do Palmeiras. O autor do gol do título da Libertadores não viajará para o Qatar.

Contratado em novembro, após o fechamento da janela internacional de transferências, Breno Lopes foi impedido de ser inscrito pelo Alviverde no Mundial. Na ocasião, era possível negociar apenas jogadores que atuavam dentro do país. Antes de assinar com o Palmeiras, o herói da Libertadores jogava a Série B pelo Juventude.

O atacante podia disputar a Libertadores normalmente pois a Conmebol abriu inscrição de jogadores na segunda fase e aceitava atletas contratados fora do período da janela internacional de transferências.

A situação de Breno Lopes não é inédita. Em 2017, Cícero, autor do gol do Grêmio no jogo de ida da final da Libertadores contra o Lanús, não esteve na relação de jogadores do Tricolor Gaúcho pelo mesmo motivo: foi contratado após o fechamento da janela internacional.

Diferentemente da competição continental, quando 50 jogadores foram inscritos, a Fifa permite apenas 23 atletas por equipe. Desta forma, alguns garotos da base palmeirense que foram utilizados ao longo da temporada ficaram de fora do torneio, como Renan e Lucas Esteves. Welesy, que ainda se recupera de lesão no joelho, segue fora do time.

Confira a lista dos convocados pelo Palmeiras para lutar pelo Mundial em Qatar:

Goleiros: Weverton, Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais: Marcos Rocha, Mayke e Matías Viña

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Alan Empereur, Emerson Santos e Kuscevic

Volantes: Danilo, Patrick de Paula, Felipe Melo, Gabriel Menino e Zé Rafael

Meias: Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Lucas Lima

Atacantes: Luiz Adriano, Rony, Willian e Gabriel Veron