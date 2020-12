Palmeiras de Abel aposta no Allianz por vaga na semifinal

Nesta terça-feira (15), o Palmeiras decide seu futuro na Libertadores, diante do Libertad, do Paraguai. Como aposta para garantir a vaga na semifinal da competição, o Alviverde paulista aposta no retrospecto da equipe no Allianz Parque desde a chegada de Abel Ferreira. Ao todo, já são seis vitórias em seis partidas disputadas e nenhum gol sofrido.

Após um começo animador do treinador português, o Palmeiras não teve sua melhor atuação no jogo de ida contra o Libertad, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Mesmo assim, o empate em 1 a 1 deixa os brasileiros em uma situação bem confortável para garantir a vaga na semifinal, especialmente levando em conta o retrospecto da equipe dentro do Allianz Parque desde a chegada de Abel Ferreira.

Com o empate com gols fora de casa, o Palmeiras começa a partida desta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), já classificado, por conta do gol fora de casa ser considerado um critério de desempate na Libertadores.

Mais do que isso, até o momento, o Alviverde não sofreu gol dentro de casa em nenhuma das seis partidas disputadas em sua Arena desde a chegada do treinador português. Portanto, se repetir a dose, mesmo que não balance as redes adversárias, a classificação será dos paulistas.

Mas o retrospecto do clube dentro de casa com Abel vai bem mais além do que apenas não sofrer gols. Em seis jogos disputados, foram seis vitórias e um total de 17 gols marcados, média de quase três tentos a cada partida.

Os jogos do Palmeiras no Allianz Parque desde a chegada de Abel Ferreira:

5/11/2020: Palmeiras 1x0 Red Bull Bragantino - Copa do Brasil

11/11/2020: Palmeiras 3x0 Ceará - Copa do Brasil

14/11/2020: Palmeiras 2x0 Fluminense - Brasileirão

28/11/2020: Palmeiras 3x0 Athletico - Brasileirão

2/12/2020: Palmeiras 5x0 Delfín - Libertadores

12/12/2020: Palmeiras 3x0 Bahia - Brasileirão

Também cabe destacar que Abel estava afastado das atividades da equipe desde o dia 4 de dezembro, quando contraiu o novo coronavírus. Com isso, a equipe foi comandada em algumas partidas por outros integrantes da comissão técnica, inclusive no jogo de ida diante do Libertad.

Porém, assim como Abel, os auxiliares Vitor Castanheira, Carlos Martinho e João Martins também estão surpreendendo de maneira positiva internamente. Os quatro são capazes de ministrar atividades físicas e técnicas nos treinamentos e adotaram uma rotina intensa de trabalho desde que chegaram ao Brasil.

Já recuperado da Covid-19, o comandante português voltou a comandar os treinos na Academia de Futebol no último domingo (13) e estará novamente à frente da equipe na decisão desta terça. Se passar pelo Libertad, o Palmeiras pega o vencedor de River Plate-ARG e Nacional-URU nas semifinais.