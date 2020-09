Palmeiras derrota o Red Bull Bragantino com virada

O Red Bull Bragantino abriu o placar com gol de Claudinho no início do segundo tempo após uma primeira etapa equilibrada com mais posse de bola para o time de Maurício Barbieri, técnico estreante.

Retornando após seis meses, Gabriel Veron seria o nome da virada da equipe de Vanderlei Luxemburgo. Ele entrou em campo após o intervalo e marcou o gol do empate. Nos acréscimos, o jovem de 18 anos deu uma assistência para Willian Bigode confirmar a virada.

Com o resultado, o Verdão soma 13 pontos e ocupa a quarta colocação da tabela. Já o time de Bragança Paulista segue na zona de rebaixamento, com seis pontos na 18ª posição.

O Palmeiras volta a campo no clássico contra o Corinthians, marcado para as 19h15 (de Brasília) da próxima quinta-feira, em Itaquera. No mesmo dia e mesmo horário, o Red Bull Bragantino visita o São Paulo.