Palmeiras estreia na Libertadores com vários desfalques

Rocha, 31 anos, ingressou nos treinos com o restante de seus companheiros de equipe na segunda-feira, o último antes de viajar para a Argentina, sem nenhuma limitação aparente, mas não viajará com a delegação do Palmeiras para a partida de quarta-feira contra o Tigre.

O experiente lateral direito se lesionou no início de fevereiro em uma partida do Campeonato Paulista, torneio regional que reúne equipes do estado de São Paulo.

Seu substituto direto, Mayke, ainda está se recuperando após lesionar o pé esquerdo e também não joga contra o time argentino.

Gabriel Menino, 19 anos e cuja posição natural é a de meio-campista defensivo, é o que tem as melhores chances para ocupar essa posição na ausência dos dois laterais direitos de origem.

O elenco dirigido por Vanderlei Luxembourg viajará para a Argentina na segunda-feira à tarde e ficará na cidade de Pilar, perto de Buenos Aires.

Com apenas dois reforços confirmados para esta temporada, o uruguaio Matías Viña e o atacante Rony, a equipe paulista optou por abrir as portas da primeira equipe às suas principais promessas jovens, entre as quais se destaca Gabriel Verón.

O brasileiro de 17 anos foi uma das figuras da última Copa do Mundo Sub-17, na qual ele foi escolhido o Bola de Ouro do torneio que acabou vencendo sua seleção diante de seus torcedores.

Outros jovens registrados no Palmeiras para esta fase dos Libertadores são Alan, Lucas Esteves, Patrick de Paula e Wesley.

Palmeiras está no Grupo B com Tigre, Guaraní e Bolívar.