Palmeiras não pretende gastar para repor Dudu

O Palmeiras está próximo de perder o atacante Dudu, que negocia sua saída para o Al Duhail, do Catar, mas não pretende fazer grandes investimentos para repor a saída do atacante. O entendimento atual é de que o momento abre espaço para utilização de jogadores que já estão no elenco alviverde.

Mesmo perdendo o seu principal jogador da década, autor de mais de 70 gols e passes para gols nos cerca de 300 jogos com a camisa do clube, o Verdão considera que os altos investimentos recentes já são capazes de suprir, ao menos em um primeiro momento, a ausência do camisa 7.

O Palmeiras gastou neste ano 6 milhões de euros para contratar o atacante Rony, que faz justamente a ponta esquerda, função desempenhada por Dudu na maior parte dos seus jogos pelo clube. Jovens como Gabriel Veron e Wesley ficam como opção, além da possibilidade de escalar um armador pelo lado, como ocorreu com Raphael Veiga no começo do ano.

Lucas Lima, que ainda busca justificar o investimento em luvas e salários realizado na sua contratação, é outro visto com potencial para assumir o espaço deixado por Dudu na equipe. Ele é um dos atletas no grupo que tem passagem pela seleção brasileira e, prestes a completar 30 anos, ainda tem algumas temporadas pela frente.

É ressaltado no clube, aliás, o momento de investimentos moderados devido à queda de receitas com a pandemia. A possibilidade de um novo nome para o setor fica restrita apenas a "oportunidades de mercado" que possam surgir durante a janela de transferências.

Ainda que um nome chegue, é certo que ele não terá, por exemplo, o impacto de Luiz Adriano, contratado para resolver a posição de centroavante no Palmeiras. Uma aposta ou alguém para compor o grupo, pensando na maratona de jogos do segundo semestre, é o perfil pensado caso boas opções apareçam.