Palmeiras planeja oferta para Hulk no fim do ano

O Palmeiras monitora a situação do atacante Hulk, que anunciou nesta semana que não vai renovar com o Shanghai SIPG, da China, e pretende fazer uma oferta ao atleta ao fim da temporada. A ideia é trazê-lo como principal nome da equipe para a temporada 2021.

Aos 34 anos, Hulk ainda é visto como um jogador de mercado na Europa, principalmente na Rússia, onde fez sucesso pelo Zenit, e na Turquia, onde clubes demonstraram interesse na sua contratação seguidas vezes. O Palmeiras, porém, acredita que pode tentar bater de frente com esses centros.

O trunfo do clube é um tempo maior de contrato, na casa dos três anos, compensando uma diferença salarial que Hulk poderia receber nesses outros mercados. O modelo foi usado, por exemplo, com Luiz Adriano, que assinou por quatro anos e meio quando chegou ao clube, em 2019, já com 32 anos de idade.

Com tanto tempo e possíveis variáveis pela frente, porém, como avanço na Copa Libertadores da América e remodelação do futebol mundial pós-pandemia da Covid-19, não se pode imaginar que a chegada de Hulk ao clube para o qual diz torcer desde a infância seja favas contadas.

O Palmeiras, por sinal, deve frear os grandes investimentos que fez desde 2015 para fechar a gestão de Maurício Galiotte. O presidente entrará no seu último ano em 2021 e quer entregar o cargo com bom balanço geral também na parte financeira.

O que se crê no Palmeiras, no entanto, é que o próprio Hulk está ciente do desejo e estaria disposto a abrir mão de certa quantia de dinheiro para defender a equipe. O negócio é visto como possível a partir do momento em que o atleta estará livre no mercado.

Jogador da seleção brasileira de 2009 a 2015, Hulk atuou como titular na Copa do Mundo de 2014 e vem de bons anos em termos de estatística. Em 2019, por exemplo, fez 17 gols e deu 10 assistências em 37 jogos disputados. No Palmeiras, apenas Dudu participou de mais gols diretamente na última temporada (13 gols e 17 assistências - em 64 jogos).