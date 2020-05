Paquetá fora de série e queda do Flamengo sem Vinícius Jr: Barbieri abre o jogo

Maurício Barbieri apareceu com maior destaque para o grande público em 2018, quando saiu da posição de interino para ser o treinador do Flamengo. No Rubro-Negro, ajudou no desenvolvimento de diversos jovens, como Vinícius Júnior e Lucas Paquetá.

Durante live transmitida no Instagram da Goal Brasil, o treinador, atualmente sem clube após passagem pelo CSA, falou sobre o impacto que Vinícius teve em seu time, as instruções dadas ao hoje jogador do Real Madrid e o quanto a sua saída, na metade de 2018, fez falta naquela equipe.

“Tem um talento indiscutível”, afirmou. “Ele tem a característica de partir para cima. Em alguns momentos, isso era conflitante porque nós precisávamos dele para organização coletiva, defensiva, guardar um pouquinho mais a posição para a passagem de um companheiro. E a gente acabou trabalhando muito isso nos treinamentos e ele evoluiu demais”.

“A saída dele fez muita falta para a gente. A gente não conseguiu encontrar alguém que tinha este mesmo desequilíbrio, mesmo com a vinda do Vitinho, que veio em outro cenário, outro momento. Mas fico muito feliz em ter feito parte deste desenvolvimento dele”.

Sucesso de Paquetá e Vinícius Júnior puxa Jean Lucas e Léo Duarte. Antes, a dupla vinha bem atrás na fila por uma vaga no time. Hoje, são opções que ganham confiança de Barbieri a cada jogo. O lema "a base dá conta" ganha força a cada dia no Flamengo.

Outro jovem que apareceu com grande destaque no Flamengo antes de rumar para a Europa foi Lucas Paquetá. Entretanto, ao contrário de Vinícius, Paquetá não vinha de um bom momento no Milan – que inclusive não descarta emprestá-lo, com times como Benfica e Fiorentina de olho no jovem meia.

Barbieri, contudo, acredita que Paquetá possui todos os atributos para superar as dificuldades deste seu início na Europa. Especialmente se voltar a jogar mais recuado, como meia de criação e chegada surpresa ao ataque.

“O Paquetá consegue ser um extraclasse jogando vindo mais de trás. Quando ele atua muito mais na frente, acho que ele tem que lidar com uma situação de jogar mais de costas, que não é uma característica muito dele”.

“Acho que tem todas as condições de dar a volta por cima. O talento, potencial, capacidade de superação, tenho certeza que ele tem”, completou.