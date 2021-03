O São Paulo fez a sua estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo-SP, uma partica que também marcou a estreia de Hernán Crespo no comando da equipe do Morumbi.

O Tricolor começou perdendo após o gol de Dudu Hatamoto, mas foi buscar o empate na reta final da partida com um gol de Arboleda.

Ao final da partida, o treinador argentino analisou o resultado. "Optamos por três zagueiros, mas também podemos jogar com uma linha de quatro porque nem todas as partidas e adversários são iguais. Para jogar com uma linha de quatro ou com três zagueiros é necessário tempo e trabalho. Vamos tentar nos adaptar às necessidades da partida, mas o que não vai mudar é a ideia, a proposta de sermos protagonistas".

Crespo preferiu não se manifestar sobre reforços. "Eu não entro em questões econômicas, só técnicas e futebolísticas. É esperar. Eu sabia que, quando vim para o São Paulo, não teríamos tempo, que a reconstrução seria difícil, mas aceitei o trabalho com serenidade e tranquilidade, sabendo que há material humano para crescer. Os dirigentes podem responder sobre o tempo que necessitam para algum reforço chegar", completou.

Por fim, deixou claro que conta com Daniel Alves para a sequência da temporada: "Para mim o Daniel Alves é muito importante".