Sergi Roberto explica como Messi pode ficar no Barcelona

Leo Messi é a referência do Barcelona. E assim continuará sendo pelo menos até o fim da temporada 2020-21. A partir daí, o argentino decidirá.

Messi não está muito feliz com a forma como a diretoria está fazendo as coisas e não evita demonstrar a insatisfação. Foi especialmente ruim para ele como o Barcelona demitiu Luis Suárez, caso que o levou a reagir publicamente com forte crítica nas redes sociais.

Sergi Roberto explicou o motivo dessas palavras de Messi. “Para Léo, Suárez é como um irmão. Ficavam juntos o dia todo. Não foi bom para ele vê-lo sair quando não queria. No fim, é como quando você se separa da sua mulher ou do seu melhor amigo, são processos complicados”, explicou em entrevista a 'Ara'.

“Ele disse que só ficaria mais um ano, mas se jogarmos bem, se as impressões forem boas e se ganharmos títulos, quem sabe se ele vai mudar de ideia... Se conseguirmos, muito melhor”, acrescentou.

Ele também falou sobre a relação entre os jogadores e a diretoria. “Como em qualquer empresa. As coisas vão melhorar se houver um bom relacionamento entre as partes. Quero que o clube esteja bem, que o time conquiste títulos. Quero um presidente que busque o melhor para o clube, não me importo se aparece ou não no vestiário ", disse Sergi Roberto.

Por fim, referiu-se à saída de Suárez: "Não sei como foram as coisas, mas é verdade que poderia ter sido avisado com mais tempo e não por telefone. É uma pena que não pôde se despedir com público".