Para voltar ao Flamengo, Rafinha precisaria abrir mão na parte financeira

Depois de rescindir contrato com o Olympiacos, da Grêcia, Rafinha está livre no mercado e pronto para estudar propostas. Aos 35 anos de idade, o lateral campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Flamengo deixa o time Grego após menos de cinco meses e vira desejo de clubes no Brasil.

A vontade de sair da Grêcia começou ao enfrentar problemas por conta da pandemia, principalmente pela dificuldade dos familiares e amigos em fazerem visitas. Em meados de janeiro, ele chegou a receber uma proposta do Schalke 04, mas não houve acordo. O fato do clube alemão estar em último lugar na tabela do campeonato nacional também pesou.

Rafinha gosta da Europa e a preferência seria seguir por lá, no entanto, há o entendimento de que dificilmente chegará uma proposta dentro dos moldes desejados pelo atleta, que mira não só a parte financeira, mas o tempo de contrato, e a valorização no mercado brasileiro é vista com muita satisfação pelo lateral.

O Flamengo, clube no qual Rafinha teve uma história recente, tem interesse, mas para que um acerto seja possível, os dirigentes entendem que precisa partir dele uma vontade de se adequar a nova realidade do orçamento, diferente do momento em que saiu. Na ocasião, a diretoria chegou a oferecer um ajuste salarial, que foi recusado.

Com a saída de Rafinha, o Flamengo investiu em Maurício Isla. O lateral chileno tinha boas outras propostas na Europa e na América do Sul (Boca Juniors) e optou pelo projeto do clube carioca. Além dos salários, Isla também recebe luvas, e o investimento em Rafinha, segundo apuração da 'Goal', nos mesmos valores da primeira passagem pelo rubro-negro, é considerado fora do orçamento.

Recentemente, o goleiro Diego Alves passou por um imbróglio para assinar a renovação. Ele teve um reajuste bem menor do que lhe foi proposto num momento anterior e o novo acordo saiu depois de muitos ajustes.

Sendo assim, Rafinha também precisaria passar por esse processo e aceitar um salário bem menor, a diferença, no entanto, é que o lateral está valorizado no mercado brasileiro e vê clubes dispostos a fazerem investimentos. Conforme trouxe a 'Goal', o Atlético-MG é uma das equipes que já sondou as pretensões do lateral.

Antes de desembarcar no Brasil, Rafinha ainda vai passar na Alemanha para resolver questões pessoais. O lateral não tem pressa para definir o futuro.