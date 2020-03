Parejo informa: casos positivos do Valencia seguem sem sintomas

Os jogadores do time principal do Valencia que deram positivo para os testes de coronavírus realizados pelo clube continuam sem sintomas, segundo Dani Parejo.

"Temos um grupo do WhatsApp e eles estão bem, aqueles que infelizmente deram positivo não tiveram sintomas e continuam assim", contou o capitão em declarações à mídia do clube.

Além disso, ele disse que eles terem sido infectados e outros não foi uma questão de má sorte: "Eles estão tranquilos e sabem que isso aconteceu com eles como poderia ter acontecido com qualquer um. Conversamos um pouco e estamos todos tentando lidar com a situação da melhor maneira possível".

Parejo mostrou sua esperança de que em algumas semanas todos possam estar curados: "Veremos se em 10 ou 15 dias, espero que eles possam repetir o teste e que o resultado seja negativo", disse ele.