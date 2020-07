Partida entre Avaí e Chape é cancelada por 14 casos de COVID-19

A partida entre Avaí e Chapecoense válida pelas quartas de final do Campeonato Catarinense foi cancelada pelas autoridades sanitárias de Santa Catarina.

Isso porque a Superintendência de Vigilância em Saúde confirmou 14 casos de COVID-19 no elenco e comissão da Chapecoense.

Para manter a integridade dos profissinais contaminados o clube não divulgou os seus nomes.

Confira a nota do Governo de Santa Catarina:

"A Superintendência de Vigilância em Saúde Estadual notificou os clubes Avaí e Chapecoense, além da Federação Catarinense de Futebol, neste sábado, 11, sobre a partida válida pelas quartas de final do campeonato catarinense, que ocorreria neste domingo, 12, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Com isso, a partida está cancelada.

A medida levou em consideração o item XXXIII do artigo 8º da Portaria SES nº 466 de 6 de julho de 2020, que regulamenta as medidas sanitárias e o risco epidemiológico durante a pandemia do coronavírus.

Uma das equipes teve 14 casos confirmados para Covid-19 e será necessário afastamento de todos os atletas para seguir as medidas necessárias de proteção. A Secretaria de Estado da Saúde segue atenta a qualquer avanço de transmissão e essas medidas são tomadas para resguardar a saúde de todos"