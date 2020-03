Pedrinho ficará em quarentena por viagem a Portugal

O Corinthians entrará em campo neste domingo contra o Ituano, pela 10º rodada do Campeonato Paulista. O jogo será com portões fechados para evitar o contagio do coronavírus.

Aliás, o temor a propagação do coronavírus derá um desfalque ao treinador Tiago Nunes. Pedrinho terá que passar por isolamento e não poderá entrar em campo.

"Estamos cumprindo a determinação dada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira. O Pedrinho ficará em isolamento até quarta-feira (18). É uma questão de precaução e de cumprir os protocolos e orientações de vigilância epidemiológica", disse o médico do Corinthians.

Pedrinho recentemente esteve em Portugal, onde assinou o contrato com o seu novo clube, o Benfica.