Pedro escolhe... a Roma!

A Roma levou a melhor e contará com Pedro Rodríguez. O jogador de futebol do Chelsea deixará o time "blue" no final da temporada, quando terminar seu contrato, e o time italiano teria convencido o ponta.

O espanhol estará livre para assinar com qualquer equipe. Ele tinha na sua sombra o interesse de equipes da Liga dos Campeões da estatura da Juventus ou do Valencia, mas finalmente teria optado pela Roma.

O 'Sport' garantiu que o esforço do clube que Paulo Fonseca aplicou do banco foi fundamental para Pedro ter escolhido a capital da Itália. A isso se acrescenta o fato deque ele terá um papel mais importante do que em Turim.

No Olímpico de Roma, a assinatura de Pedro havia sido priorizada. Tornou-se uma obsessão conseguir um jogador desse calibre a custo zero após a crise econômica.

Foi isso que acabou atraindo o espanhol, que demonstrou entusiasmo com o interesse que a Roma colocou em assumir seus serviços.

Dessa forma, a equipe 'giallorossa' consegue um jogador de alto nível a custo zero e também impede que um rival direto como a Juventus se reforce com o ponta.