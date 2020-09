Pedro reafirma sua importância quando o Flamengo mais precisava

O Flamengo precisava de Pedro nesta quarta-feira. Além da responsabilidade de substituir mais uma vez Gabriel Barbosa, o atacante também não contaria com a companhia de Bruno Henrique na partida contra o Bahia (os dois titulares do ataque estão lesionados).

E mais uma vez Pedro deu conta do recado, sendo um dos destaques do triunfo por 5 a 3 do Rubro-Negro em Salvador. O cartão de visita veio logo no primeiro minuto de jogo. Após saída de bola errada dos donos da casa, o camisa 21 deu um carrinho, ganhou a dividida com o goleiro Anderson e abriu o placar.

Pedro anotaria também o segundo, aos 16 minutos. Livre de marcação, ele chutou da entrada da área e a bola bateu nas duas traves antes de entrar. Com um belo toque de calcanhar, o atacante ainda participaria da jogada do terceiro gol, marcado por Arrascaeta aos 37. Na etapa final, o hat-trick só não saiu porque o toque de cavadinha de Pedro foi salvo em cima da linha por Nino Paraíba.

Com os dois tentos desta quarta, o atacante alcançou oito gols na temporada e empatou com Bruno Henrique na vice-artilharia. A diferença é que Pedro na maior parte das vezes saiu do banco - foram 20 jogos, mas apenas oito como titular já contando o duelo contra o Bahia.

Uma atuação que reforça como Gabigol tem um substituto à altura no Flamengo. Quando o Rubro-Negro precisa, Pedro está lá, para alegria da torcida rubro-negra.