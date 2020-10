Pedro x Gabigol, quem tem mais gols pelo Flamengo em 2020?

Quando Pedro foi contratado pelo Flamengo, em janeiro de 2020, muitos se questionaram sobre a utilização do atacante. Afinal, Gabigol havia anotado incríveis 43 gols em 2019 e era considerado titular absoluto. Porém, a competitivade entre os dois é grande - e o Flamengo é quem agradece.

Se Gabigol anotou 11 gols nos 10 primeiros jogos que fez em 2020, ainda sob o comando de Jorge Jesus, Pedro vem de uma sequência embalada com Domènec Torrent e balançou as redes oito vezes nas últimas sete partidas do Rubro-negro.

O camisa 21 está recebendo várias chances no ataque do Flamengo já que Gabigol está fora com uma lesão no tornozelo. No entanto, Dome já deixou claro que o camisa 9 não tem vaga cativa no time titular e exaltou a fase recente de Pedro.

"Podem jogar juntos, mas agora Pedro está maravilhoso. Gabi foi muito bem contra o del Valle, mas se machucou. Gabi tem que mostrar que está pronto para jogar, porque agora Pedro merece jogar", disse o treinador do Rubro-negro após a vitória contra o Goiás por 2 a 1, com dois do camisa 21.

Mas quem tem mais gols, Pedro ou Gabigol?

Ao longo de 2020, os dois atacantes do Flamengo já anotaram 16 gols cada. Ambos dividem a artilharia do Flamengo no ano e se destacam entre os maiores artilheiros do Brasil na temporada.

Vale destacar que, embora tenham o mesmo número de gols marcados, Gabigol tem melhor média de gols por jogo. O artilheiro de 2019 anotou seus 16 gols em 25 jogos na temporada, média de 0,64. Pedro disputou cinco jogos a mais e tem média um pouco inferior: 0,53 gols/jogo.

Mesmo com a média maior, o camisa 9 está menos eficiente com Dome, comparando os números atuais com os obtidos com Jorge Jesus. A precisão de Gabigol era melhor com o português do que com o catalão.

As boas temporadas de Gabigol e Pedro já renderam três títulos para o Flamengo em 2020: Campeonato Carioca, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil.

No Brasileirão, o Flamengo divide a liderança com o Atlético-MG, com 30 pontos, e na Libertadores, o time já está classificado para as oitavas de final na busca pelo tricampeonato continental. Na Copa do Brasil, o Rubro-negro duela com o Athletico por uma vaga nas quartas de final.