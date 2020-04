"Peguei o pênalti de Cristiano e ele não quis me dar sua camisa"

Stefano Sorrentino mantém uma memória agridoce do jogo contra a Juventus em 21 de janeiro de 2019. E é que o ex-goleiro do Chievo Verona pegou um pênalti cobrado por Cristiano Ronaldo.

O ex-goleiro falou a 'Sky Sport' que havia falado com o português antes da partida. "Estávamos de acordo em trocar a camisa", explicou Sorrentino naquele dia.

"Depois de errar o pênalti, ele ficou muito zangado. Isso nunca aconteceu com ele na Itália", acrescentou Sorrentino, já aposentado, sobre a penalidade máxima que defendeu.

"No túnel dos vestiários nos cruzamos, ele me deu um aperto de mão e me parabenizou, mas tinha um rosto fechado. E ele não me deu a camisa", disse um Sorrentino que, porém, levou um outro presente.

Não foi possível ter a camisa de Cristiano Ronaldo, mas teve a de outro jogador da Juventus. "No final, peguei a do Dybala. Foi bom para mim de qualquer forma", concluiu.