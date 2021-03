Pelé felicitou Cristiano... e o português agradeceu ao 'Rei'

Cristiano Ronaldo se recuperou da eliminação da Champions com um 'hat-trick' diante do Cagliari, o primeiro desde o início da pandemia, e que deu os três pontos a Juventus.

Após os três gols, Pelé resolveu felicitar o português por superá-lo, segundo os dados do 'Rei', no recorde de mais gols na carreira.

"Cristiano, que bela jornada você está tendo! Eu te admiro muito e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. Deixo essa foto em sua homenagem, com muito carinho, como símbolo de uma amizade que já existe há muitos anos", escreveu Pelé.

E o luso respondeu:

"Minha admiração eterna e incondicional pelo senhor Edson Arantes do Nascimento, assim como o respeito que tenho pelo futebol de meados do século 20, me levou a levar em consideração seu número de 767, assumindo seus nove gols pela Seleção Paulista, assim como seu gol único da Seleção Militar Brasileira, como gols oficiais. O mundo mudou desde então e o futebol também mudou, mas isso não significa que podemos simplesmente apagar a história de acordo com os nossos interesses", escreveu no Instagram.

"Fico muito feliz e orgulhoso ao reconhecer o gol que me colocou no topo da lista de artilheiros do mundo, superando o recorde de Pelé, algo que eu nunca poderia ter sonhado enquanto era criança da Ilha da Madeira", completou.

Pelé comentou a publicação e agradeceu o reconhecimento: "Obrigado pelo carinho, Cristiano. Como você disse, a história nunca será apagada, mas é um prazer ver você superar meu recorde de gols em partidas oficiais. Continue me fazendo sorrir".