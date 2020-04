Pelé, Romário, Messi... quais os maiores artilheiros da história?

Quem é o maior artilheiro da história do futebol? Esta pergunta gera uma infinidade de discussões, abre margem para os mais variados critérios (ah, mas precisa considerar a competição x e não a y), etc. A depender da contagem, Pelé, Romário e Túlio até ultrapassaram a marca de mil gols em suas carreiras.

Polêmicas à parte, decidimos tentar responder a pergunta levando em consideração apenas as redes balançadas em jogos oficiais (sem contar torneios Sub-23, Sub-20, Olimpíadas e afins). Confira a partir de agora os dez jogadores que mais balançaram as redes!

10. Túlio Maravilha - 545 gols

Ser artilheiro do Campeonato Brasileiro em três edições diferentes é um feito para poucos. O irreverente atacante não parou de balançar as redes desde que surgiu para o futebol em 1988 até pendurar as chuteiras em 2018. Foram 545 gols em jogos oficiais, a maioria pelo Botafogo (154) e pelo Goiás (94). Ele ainda marcou dez gols pela seleção.

9. Ferenc Deak - 546 gols

Este ex-atacante húngaro, morto em 1998, brilhou pelos gramados de seu país natal e é pouco conhecido no Brasil. Atuou profissionalmente entre 1940 e 1954 e não chegou a disputar uma Copa do Mundo (fez 29 gols pela Hungria entre 1946 e 1949). Os times pelos quais ele mais balançou as redes foram o Szentlorinc (128) e o Ferencvaros (121).

8. Eusébio - 623 gols

Este foi o maior artilheiro português (embora tenha nascido em Moçambique) até surgir um certo Cristiano Ronaldo. Ídolo do Benfica e craque da seleção terceira colocada na Copa de 1966, o "Pantera Negra" fez 471 gols apenas com a camisa dos Encarnados e 623 no total. Atuou entre 1957 e 1978 e faleceu em 2014 aos 71 anos.

7. Josef Bican - 636 gols

Há quem diga que esta lenda de nacionalidade austríaca e tcheca que atuou entre 1931 e 1956 é o maior artilheiro de todos os tempos (com mais de 1400 gols no total e mais de 800 em jogos oficiais), mas os dados nunca foram comprovados. Bican, ainda assim, é o sétimo deste ranking. O clube pelo qual ele mais fez gols foi o Slavia Praga (395).

6. Lionel Messi - 697 gols

É claro que o maior artilheiro da história da seleção argentina e do Barcelona estaria nesta lista. São 627 gols com a camisa azul-grená e outros 70 com a albiceleste. Aos 32 anos, o craque argentino (ou seria extraterrestre?) tem tudo para ganhar muitas posições neste ranking.

5. Ferenc Puskás - 712 gols

A lenda que hoje dá o nome para o prêmio do gol mais bonito do ano foi uma máquina de balançar as redes ao longo da extensa carreira entre 1943 e 1967. Anotou 357 gols pelo Honved, da Hungria, onde iniciou a carreira, e outros 240 pelo Real Madrid, onde conquistou três Ligas dos Campeões. Pode colocar também mais 84 pela seleção húngara, pela qual foi vice-campeão do mundo em 1954.

4. Cristiano Ronaldo - 725 gols

Siiiiiim. Cristiano Ronaldo já é o quarto maior artilheiro de todos os tempos se considerarmos jogos oficiais - e aos 35 aninhos pode sim se tornar o maior. Só para lembrar: ele já é o maior artilheiro da história da Uefa Champions League (128), do Real Madrid (450) e de Portugal (99). Hoje na Juventus, mantém o faro de gol afiado.

3. Gerd Müller - 727 gols

Com 14 gols, o lendário atacante alemão foi o maior artilheiro da história das Copas do Mundo até Ronaldo superá-lo em 2006 (e depois Klose superar os dois em 2014). Ele atuou entre 1963 e 1981 e é considerado o maior ídolo da história do Bayern de Munique, equipe pela qual marcou 570 gols e conquistou dezenas de títulos (três Champions e quatro Bundesligas só para começo de conversa).

2. Romário - 747 gols

O herói do tetra tem a incrível média de 55 gols em 70 jogos com a amarelinha. Apesar de se orgulhar de ter passado dos mil gols, a conta em jogos oficiais que consideramos aqui chega a "apenas" 747. Só pelo Vasco ele fez 265. No Flamengo foram outros 186. O Baixinho é um gigante da história do futebol.

1. Pelé - 756 gols

O Rei do Futebol ainda é o maior artilheiro da história deste esporte. Ao considerarmos os jogos oficiais que ele disputou entre 1956 e 1977, Pelé anotou 642 gols pelo Santos, 77 pela seleção brasileira (ainda o maior goleador da história da amarelinha) e outros 37 pelo Cosmos, já no fim de carreira. Será que Messi e CR7 vão alcançá-lo?