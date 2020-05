Pelé superestimado? Brasileiros debocham de site inglês

Acostumado a encabeçar as listas sobre os maiores jogadores de todos os tempos, Pelé experimentou uma sensação nova ao ser colocado no topo dos jogadores mais superestimados da história pelo site inglês Football 365. Incrédulos com o ranking, os brasileiros foram ironizar no Twitter.

Para colocar Pelé, considerado por muitos o melhor da história e maior artilheiro do futebol, na primeira posição da lista o site argumentou: "Ele não foi o melhor jogador do Brasil na Copa de 1958, nem na de 1970, e passou boa parte da de 1962 lesionado. Além disso, turbinou suas estatísticas com amistosos não oficiais e coisas do tipo".

"Heleno de Freitas e Garrincha podem ter sido tão bons quanto, o que prova que Pelé se beneficiou das circunstâncias. O primeiro nasceu cedo demais para aproveitar a exposição na TV e o segundo não tinha interesse em se promover", completou o Football 365 em sua postagem.

Além do Rei do Futebol, outros quatro brasileiros ocupam posições entre os dez primeiros colocados, enquanto apenas um inglês aparece entre os nomes da lista.

1 Pelé

2 David Ginola

3 Roberto Carlos

4 Claude Makelele

5 Georgi Kinkladze

6 Philippe Coutinho

7 Neymar

8 Paul Scholes

9 Hidetoshi Nakata

10 Hulk

Roberto Carlos foi apontado como alguém que "nunca se preocupou em defender", Coutinho "não tem uma posição definida", Neymar não teria se consolidado após a saída do Barcelona e Hulk é um "marketeiro" que se beneficiou por ter jogado em ligas menores, já que seu chute é uma "caricatura".

Os brasileiros não perdoaram a lista e foram logo apresentar os seus argumentos, além de zoar nas redes sociais. Um dos principais pontos apresentados é a quantidade de Copas do Mundo conquistadas por Pelé (três) e pela seleção da Inglaterra (uma), Além disso, apontaram os grandes "craques" do futebol inglês que o site deixou de fora de sua lista.

Veja algumas das reações: