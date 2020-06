Pep quer levar Sergi Roberto ao City

Atualmente, é uma verdadeira incógnita saber quem ocupará a lateral-direita do Barcelona na temporada 2019-20. O insistente interesse de colocar Nélson Semedo em outro clube, se une ao interesse do City por Sergi Roberto.

O jornal 'Mundo Deportivo' aponta o desejo de Pep Guardiola e relembrou que o representante do treinador e do jogador é o mesmo: Josep Maria Orobitg.

O Barça, segundo o veículo, tem uma coisa clara: não aceitará jogadores por Sergi Roberto. Uma postura que não é a mesma adotada no caso de Semedo onde sim aceitaria receber outros nomes.

A equipe azulgrana necessita dinheiro para encarar operações mais caras, por isso tem alguns jogadores pelos quais só aceita dinheiro.

Pep Guardiola, promoveu a estreia de Sergi Roberto em uma semifinal europeia contra o Real Madrid no Camp Nou, e sempre destacou a polivalência do lateral e meia azulgrana.

Sergi Roberto, um dos capitães do Barcelona, tem contrato com o clube da Cidade Condal até 2022 e inicialmente iria continuar na equipe. Uma oferta astronômica poderia mudar as coisas...