Pepe Reina define uma data para se aposentar

Pepe Reina tem mais de 800 jogos disputados em clubes. Dos 16 aos 37 anos, ele conseguiu construir uma carreira de sucesso que está começando a terminar.

O goleiro disse ao vivo no Instagram quando planeja se aposentar do futebol e começar a pensar em outra maneira de se dedicar ao esporte.

A intenção de Pepe Reina é cumprir o último ano do contrato no Milan e não ir a nenhum outro clube quando terminar seu empréstimo no Aston Villa.

"Voltar ao Napoli seria difícil, porque ainda tenho uma ou duas temporadas na carreira e acho que meu período no futebol terminará no próximo ano em Milão. Não sei no futuro, mas como jogador não haverá possibilidades. Quem sabe volto algum dia como treinador?", contou Pepe Reina.