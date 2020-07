Perguntaram a Ancelotti sobre um jogador do Everton... que ele não conhecia!

O lateral-esquerdo de 27 anos, Luke Garbutt, não conseguiu conquistar um espaço na primeira equipe do Everton e passou as duas últimas temporadas emprestado.

O jogador pertencia ao clube inglês há onze anos, embora tenha estado mais com o Sub 21, com quem jogou 61 jogos, contra os 12 que teve no primeiro time.

O Everton decidiu rescindir o contrato e Carlo Ancelotti foi questionado sobre sua situação e o que ele acha do zagueiro na coletiva de imprensa antes da partida contra o Leicester, mas não soube o que responder.

Ancelotti teve que ouvir a pergunta novamente e pedir ao chefe de imprensa do Everton que lhe explicasse o que estavam perguntando.

"Desculpe, mas você me surpreendeu com esta pergunta. Eu não sei", disse Ancelotti sinceramente.