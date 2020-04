Logo após surgir de forma brilhante com o Inter no título mundial de 2006 contra o Barcelona, Alexandre Pato foi contratado pelo Milan e passou a dividir vestiário com lendas do futebol mundial.

Um desses personagens históricos daquele time de Ronaldinho, Beckham e Seedorf era Pirlo, que mandou um recado ao atacante brasileiro e lembrou da época em que ele chegou à Itália.

“Lembro quando o Alexandre chegou em 2007. Era um garoto muito jovem, mas que ao treinar pela primeira vez conosco, imediatamente eu perguntei ao Ancellotti onde havia achado um jovem tão bom e rápido. E ele me disse que o tinha visto no Mundial Sub-20 no Canadá. A partir daí, Pato fez sua estreia em janeiro, no San Siro, e todos puderam conhecê-lo”, contou o ex-jogador italiano ao programa 'Aqui Com Benja', da 'FOX Sports'.

“É uma pena que tenha sofrido tantas lesões em sua carreira, não conseguindo mostrar totalmente o seu valor. No entanto, ele ainda é jovem e certamente poderá fazer muito mais. Saudações e um grande abraço”, concluiu Pirlo.

Pato demonstrou sua surpresa e admiração pelo italiano e ressaltou os nomes daquele Milan: “Uau! O Andrea Pirlo! O cara era um maestro, né? É um cara incrível. Sabe, eu ia para o treino e se juntavam Ronaldinho, Seedorf, Beckham e Pirlo para bater falta. Eu falava: ‘nem vou entrar aí, vou ficar só aqui atrás observando’. Você via o Pirlo, ele pegava a bola, caminhava, normal, virava para você e 'pum’. O cara só tocava na bola e ela voa bem rápido e caía no ângulo. Como joga tão fácil assim? Eu pensava”, lembrou o atacante do São Paulo.