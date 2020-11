Perisic garante um ponto para a Inter

A Inter se salvou no duelo com o Parma. Perisic apareceu nos acréscimos do 2º tempo para fazer um gol que a equipe buscou durante praticamente todo o jogo. Sobretudo porque Gervinho confirmou a sua grande forma com um doblete.

Quase tudo que aconteceu na partida foi no segundo tempo, quando o marfinense, em questão de 15 minutos, colocou nas cordas um dos favoritos do campeonato italiano. Com um gol anulado de Ranocchia no intervalo, os 'Nerazzurri' estavam em sérios apuros.

Ele teve que ativar o 'modo de resistência' e deu certo, embora pudesse ter sido melhor. Brozovic, graças a um ótimo passe de Barella, deu esperança ao seu time e deu início a uma possível recuperação. Os visitantes se fecharam pelos lados e nem mesmo Lautaro conseguiu abrir espaço.

Seu parceiro, Perisic, teve que comparecer para resolver a partida nos acréscimos. Kolarov foi nesta ocasião o assistente de um gol definitivo. A Inter se salva de uma derrota que doeria muito e o Parma conquista um ponto amargo: poderia ter sido uma vitória.