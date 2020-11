Philippe Coutinho volta aos treinos com restante do grupo do Barcelona

Meio-campista Philippe Coutinho foi a grande novidade no treino do Barcelona que se prepara para o confronto importante contra o Atlético de Madrid no final de semana. O brasileiro estava fora da equipe, e chegou inclusive a desfalcar o Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas nesta Data Fifa de novembro de 2020, por conta de uma lesão no tendão esquerdo.

Confira no vídeo acima como está sendo a recuperação de Philippe Coutinho!