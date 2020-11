Piqué evitará uma cirurgia no joelho

A derrota para o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano trouxe outra dura notícia ao Barcelona. A lesão de Gerard Piqué ligou o alarme no clube catalão, já que o defensor ficará vários meses afastado.

Depois de estudar a sua ruptura do ligamento lateral interno e do ligamento cruzado anteiror da perna direita, o jogador teve uma consulta com o doutor Ramón Cugat para avaliar a melhor forma de tratamento, como aponta o diário 'Marca'.

A 'Catalunya Ràdio' indicou nessa quinta-feira que o defensor tomou a decisão de não se submeter a um procedimento cirurgico, de modo que a sua recuperação será por meio de um tratamento conservador.

Se todos os prazos forem cumpridos, Gerard Piqué poderia voltar aos gramados no próximo mês de abril, dessa forma estaria apto para a reta final das competições.

A idade de Piqué e os resultados de outros jogadores como Rodrigo e Raúl, que não se operaram, foram determinantes para a decisão.