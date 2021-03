Piqué não é relacionado para a partida contra a Real Sociedad

O Barcelona viaja até San Sebastián com a esperada baixa de Gerard Piqué, que ainda se recupera de uma lesão no joelho. No mais, Koeman leva o que tem de melhor, incluindo Ilaix e Mingueza.

Além de Piqué não estarão nomes como Sergi Roberto, Coutinho e Ansu Fati, todos lesionados.

A lista completa tem:

Ter Stegen, Dest, Araujo, Sergio, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincão, Jordi Alba, Matheus, F. De Jong, Umtiti, Junior, Ilaix Moriba, Mingueza e Arnau Tenas