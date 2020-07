Pirlo está de volta a Juventus

Andrea Pirlo, lenda viva do futebol italiano, voltará para aquela que foi a sua cara, a Juventus. De acordo com a 'Sky Sport', o ex-jogador assumirá o comando do time B do conjunto italiano.

Pirlo retorna a Juventus cinco anos após o seu adeus. Será o seu primeiro desafio como treinador, logo depois de conseguir a licença para desempenhar essa função.

Na atual temporada da Serie C, anulada pela pandemia do coronavírus, o time filial do conjunto juventino terminou em 10º com 36 pontos.