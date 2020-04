Pirlo quer um grande desafio como técnico: "Preciso da adrenalina do jogo"

Não podemos mais apreciar a magia de Andrea Pirlo, exceto em vídeos. Mas sua vida no futebol não terminou, já que o craque italiano confirmou que se imagina como treinador.

E ele já deixou claro que o que ele procura são novos desafios, o que não vê possível se começar pelas categorias de base: "Estou mais voltado para o time principal do que para as divisões inferiores. Acho que preciso de um objetivo específico para alcançar, preciso sentir a adrenalina do jogo, de vitória e derrota, responsabilidade".

Portanto, no dia em que Pirlo dá o salto para a praça de touros, grandes e complicados os aguardam: "Acho que passar pela base não me agrada, prefiro começar pelos maiores".