Pochettino cita elo com Messi e responde sobre rumores

Recentemente, o diretor esportivo do PSG, Leonardo, deixou claro o interesse por Messi durante entrevista a 'France Football', aumentando as expectativas sobre uma transferência histórica.

Poucos dias depois, o técnico Mauricio Pochettino foi questionado sobre o assunto. "É sempre um sonho ter os melhores jogadores. Preciso ter muito cuidado com o que digo sobre jogadores de outras equipes", respondeu em entrevista a Cadena SER.

Perguntaram a Pochettino sobre Neymar declarar sua vontade em jogar com Messi na próxima temproada. "Ouvi isso, mas não tive tempo para falar sobre o mercado, nem com Leo nem com o presidente. Estamos focados em competir e ganhar partidas. Qualquer frase minha sobre isso pode ser mal interpretada", afirmou.

O técnico argentino e o craque do Barcelona já se encontraram em algumas ocasiões e têm um vínculo: "Estive com ele umas vezes em Londres e na Itália, compartilhamos o amor pelo Newell's Old Boys, porque começamos lá. Isso nos une".

E Mbappé? “O clube está trabalhando para renovar os jogadores importantes e ele (Mbappé) tem um potencial enorme, aos 22 anos. Qual treinador não gostaria de ter Mbappé? O clube tem que ajudar ele e os outros a se aproveitar. Vamos ver o que acontece. Ele adora estar aqui", disse Pochettino.

"Fui recebido de braços abertos. Estão abertos a um novo discurso. Só posso agradecer como me têm tratado. Neymar, Mbappé, Keylor, Marquinhos, Di María, Verratti... Foi uma grande surpresa ver a humildade de todos", acrescentou o técnico.

Por fim, o treinador driblou o assunto da possível chegada de Sergio Ramos ao PSG. “Insisto. A nossa responsabilidade é enorme quando falamos de jogadores de outros clubes. Devemos respeitar e não gerar situações que possam ser mal interpretadas. Tem de haver ética nos profissionais e temos de ser muito rigorosos”, concluiu.