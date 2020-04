Gafe política por causa de post de Özil... de três anos atrás!

O espanhol, após duas semanas (e as que permanecem) de confinamento, está apreensivo. E aqueles com o pavio curto, que não precisam de muito para liberar o excesso de bile que seu corpo gera, estão vivendo dias gloriosos para compartilhar seu mau humor com o mundo.

A última foi Almudena Negro, deputada do Partido Popular (conservador) na Assembléia de Madri. Ela denunciou publicamente seu parceiro Pablo Gómez Perpinyà, porta-voz do partido político Más Madrid (com uma ideologia progressista), por um post dele nas mídias sociais.

Gómez Perpinyà publicou um story no Instagram convocando seus seguidores a participar de um torneio da FIFA na noite de sexta-feira, ilustrando a publicação com uma fotografia que Mesut Özil enviou para a mesma rede social no verão de 2017.

Nele, o jogador de futebol alemão é visto jogando não FIFA, mas PES, em uma televisão enorme. A deputada só tinha olhos para a televisão. Ela não percebeu que o sujeito da publicação não era seu colega, por mais que estivesse de costas.

E logo disparou. "É assim que a esquerda funciona. Pablo Gómez Perpinyà jogando FIFA em uma super tela enquanto os deputados do Partido Popular trabalham. Mas, em seguida, ela critica Isabel Díaz Ayuso (presidente da Comunidade de Madri). Você precisa colocá-los na linha", escreveu ele no Twitter.

O tiro não demorou muito a sair, começando com a resposta acima mencionada. "Senhora, não espalhe boatos. O da foto é Mesut Özil. Tenho menos dinheiro, mas minha avó diz que sou mais bonito e que dou pro gasto", respondeu Gómez Perpinyà, sarcasticamente, à mensagem polêmica.

Uma mensagem que logo se tornou viral e se tornou foco de piadas e zombarias por parte de alguns, enquanto outros tentaram defender o indefensável.