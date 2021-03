Pope também é cotado para substituir De Gea

Nick Pope pode trocar de time sem sair da Premier League. Recentemente vinculado por rumores ao Chelsea, o goleiro do Burnley agora é especulado para o Manchester United.

A informação é do 'Daily Star'. O jornal britânico garante que o jogador de 28 anos é um dos nomes estudados no Old Trafford como possível reforço para a próxima janela de transferências.

Em Manchester, ele é visto como o substituto ideal para David de Gea, cuja saída ao fim desta temporada é tida como tendência.

O Tottenham também estaria acompanhando a situação de Pope, que já disputou 29 partidas oficiais e sofreu 33 gols em sua quinta temporada no Burnley.