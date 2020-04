Por que Celso Roth virou meme na discussão sobre Mandetta x Bolsonaro?

Nesta segunda-feira (6), onde o assunto do dia foi a instabilidade política e a quase-demissão do ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta, um nome apareceu no epicentro da crise: o treinador Celso Roth.

Não entendeu? Nós explicamos. Depois que portais importantes como O Globo e a Veja publicaram que o presidente Jair Bolsonaro demitiria o ministro de sua posição, muitos usuários começaram a comparar a demissão com algumas cenas comuns no futebol brasileiro.

Assim, começaram a citar Celso Roth - e Argel Fucks - como um dos possíveis substitutos: o ex-técnico do Internacional é reconhecido por assumir equipes que brigam contra a degola como um "último recurso", já que seu estilo motivador e ultra-defensivo já apareceu em muitos times que decidiram "voltar à estaca zero."

Desta maneira, quando algum time, que parece sem perspectiva, resolve trocar de comando no meio da temporada, muitos automaticamente se lembram de Celso Roth. Foi a piada realizada por usuários no Twitter nesta segunda-feira, que levou o nome do ex-treinador até os trending topics.