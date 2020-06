Por que Hazard é o reforço ideal para o Real conquistar LaLiga

Eden Hazard chegou ao Real Madrid com grande expectativa: pelo futebol que jogou e vinha jogando, por ter sido um dos maiores destaques da Copa do Mundo de 2018 e pela última de suas sete temporadas com o Chelsea ter sido, individualmente, a melhor de todas. E, acima de tudo, por ter aterrissado no Bernabéu com a responsabilidade de ocupar a lacuna de protagonismo que estava vaga desde a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus um ano antes.

Mas um dos únicos caras que poderiam chegar ao Real Madrid com futebol, boa idade e maturidade para vestir a camisa 7, ainda não conseguiu mostrar a que veio. O início da história já começa com um tom de “água no chopp”, com Hazard se apresentando 7kg acima do peso e sofrendo uma lesão muscular dias antes da primeira rodada de La Liga. Foi a primeira de uma série de lesões, ainda que a mais leve de todas.

O primeiro e único gol marcado nas 15 partidas disputadas com a camisa merengue até aqui veio no início de outubro, contra o Granada, numa vitória por 4 a 2, e os meses finais de 2019 davam indícios de que Eden Hazard estava voltando a ser o craque decisivo que tanto havia ajudado Chelsea e seleção belga. Em novembro, o camisa 7 foi decisivo em uma goleada sobre o Eibar e dava motivos para a torcida se animar, mas diante do PSG, no segundo encontro perante os franceses na fase de grupos da Champions League, uma lesão no tornozelo voltou a frear sua ascensão.

Hazard voltou em fevereiro de 2020, mas já na segunda de suas duas partidas neste novo ano veio a mais dolorida de suas lesões. Não apenas pela dor da fissura no osso da perna direita, problema que o obrigou a passar por cirurgia, mas por saber naquele momento que perderia de vez sua primeira campanha com o Real Madrid. Em seu primeiro ano na Espanha, passou mais tempo no departamento médico do que em toda sua passagem de sete anos pela Premier League.

O objetivo, naquela época, passou a ser se recuperar a tempo da disputa da Eurocopa. Entretanto, a pandemia do novo coronavírus e a interrupção das atividades futebolísticas acabaram por dar a Eden, ainda em sua primeira temporada pelo Real, a chance de mostrar que é, de fato, o reforço ideal para a equipe de Zidane. E o seu histórico especialmente no sprint final das temporadas abre espaço para otimismo.

O Real Madrid, que volta a entrar em campo neste domingo (14), contra o Eibar, ocupa a segunda posição e está a dois pontos do líder Barcelona. Faltam 11 jogos para o fim do Campeonato Espanhol. Segundo levantamento feito pelo jornal espanhol 'AS', Hazard marcou 35 gols nas 110 vezes que disputou as 11 últimas rodadas de campeonatos na última década – tanto por Lille quanto pelo Chelsea. Um número respeitável e que mostra sua capacidade de decidir jogos. Justamente o que os merengues precisam, em uma campanha permeada por resultados que não foram tão bons quanto as exibições.

Resta saber se Hazard, em meio a forma como o futebol espanhol irá voltar, conseguirá enfim ser o Hazard que todos esperavam ainda nesta sua primeira temporada. Se for o caso, será o reforço que faltava para o Real Madrid voltar a ser campeão de La Liga após três temporadas.