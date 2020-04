Por que Lautaro recusou o Real Madrid quando era mais jovem?

Depois de explodir na Argentina, Lautaro Martínez foi transferido para a Inter de Milão, onde seguiu superando as expectativas até ser, hoje, considerado um dos melhores atacantes no futebol europeu.

Agora ele é alvo do Barcelona, mas nem sempre foi assim. O atacante esteve perto de assinar com o Atlético de Madrid e com o Valencia.

Até o Real Madrid, quando era ainda mais jovem, tentava sua contratação, mas Lautaro não teve pressa. Informação do jornal 'AS' conta que ele era recomendado no Racing a não ir naquele momento para o time do Santiago Bernabéu.

O gerente da basa do Racing, Adrián Rubén Fernández, detalhou: "Eu o convenci a rejeitar o Real Madrid. Comentava a Lautaro que ainda não havia demonstrado nada no Racing e que melhores ofertas chegariam a ele".

Fernández lembrou que o Racing se encantou por seu futebol em questão de minutos quando ele era menino: "Foi uma coisa incrível. A qualidade que ele tinha na bola controla, pegava bem com as duas pernas e nem vamos falar sobre o jogo aéreo. Era uma maravilha", acrescentou.

Para concluir, o chefe da base garantiu que o vê mais no Barcelona do que em outros clubes: "O Barça é um time de posse de bola e acho que seria mais confortável lá, mas é tão bom que não importa o clube em que ele jogar".