Por que Lisca provocou o Corinthians após classificar o América-MG na Copa do Brasil?

O jogo da noite dessa quarta-feira (4), entre América Mineiro e Corinthians, pela Copa do Brasil, reservou muitas emoções. Após um primeiro tempo morno, os times voltaram diferentes para a segunda etapa e a temperatura do duelo subiu até os últimos minutos. Quando o duelo acabou, com o empate em 1 a 1, o treinador Lisca aproveitou a oportunidade para provocar o clube paulista diante das câmeras da TV Globo.

Após eliminar o Corinthias com uma vitória na Neo Química Arena e um empate no Independência, e classificar o América para as quartas de final, pela primeira vez na história, Lisca foi às câmeras da Globo e provocou.

UH, É LISCA DOIDO

"E agora? E agora? É a quarta seguida em cima deles, a quarta", falou o treinador emocionado.

O motivo da provocação é a respeito dos últimos resultados de equipes que ele dirigiu sobre o Corinthians. Em toda sua trajetória, Lisca enfrentou o time de Itaquera seis vezes, somando três vitórias, um empate e duas derrotas. Nos últimos quatro jogos, nenhuma derrota e o único empate (o dessa quarta-feira) garantiu a classificação para o Coelho de Minas Gerais.

O "e agora?" parece se referir ao fato de que em 2019, o Ceará de Lisca foi eliminado pelo Corinthians, que à época tinha Fábio Carille no comando. Um ano depois, a 'vingança' do gaúcho se fez completa.

Durante a partida, Lisca discutiu com o zagueiro Gil e tirou o corintiano do sério. Após o gol de empate do América, o técnico gritava provocações ao defensor do Timão, que respondeu ao folclórico técnico.

Lisca, também conhecido como 'Lisca Doido', é um dos personagens mais queridos do futebol brasileiro atual. Porém, a simpatia que vem conquistando não fica restrita apenas às suas declarações e excentricidades. O trabalho de Lisca à frente do América Mineiro chama atenção pela solidez e um estilo definido de jogo que a equipe americana conseguiu. Além de outros trabalhos anteriores que sempre demonstraram conhecimento e capacidade de aplicação da teoria de forma bastante convincente.

A principal missão do treinador nesse momento é não apenas subir com o América Mineiro para a Série A do Brasileirão, mas buscar o título de campeão da Série B.