Por que Marinho desativou seu perfil no Instagram?

Alerta de bomba no Santos: o imprevisível e liso Marinho também está impossível de ser marcado pela torcida. Os fãs que já se acostumaram a acompanhar as aventuras do atacante em sua conta no Instagram podem ter ficado chocados ao descobrirem que, aparentemente do nada, o jogador desativou seu perfil na rede social.

Alguns seguidores mais rápidos conseguiram perceber uma mensagem de "até logo", divulgada pelo atleta em seu stories, antes da desativação. Quem dormiu até mais tarde na sexta-feira (22), porém, ficou a ver navios.

Na verdade, a explicação pode até animar a torcida do Santos. A uma semana da decisão da Copa Libertadores, Marinho teria, segundo sua esposa, Francielle Zimmer, decidido dar um tempo nas redes sociais para focar inteiramente na final do torneio.

Desta maneira, a expectativa do jogador é pensar, respirar e viver apenas o confronto contra o Palmeiras na semana da decisão. Marcado para o próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), os rivais farão o quarto confronto decisivo em finais: e o Peixe tenta igualar o Verdão no retrospecto.

Antes de pensar na Libertadores, porém, o Santos tem mais dois duelos importantes pelo Brasileirão: recebe o Goiás, na Vila Belmiro, neste domingo (24), e viaja para enfrentar o Galo em Minas Gerais, na terça-feira (26). Uma maratona antecipada para dar tempo de descansar - seja dentro das quatro linhas ou nas redes sociais - até às 17h do dia 30 de janeiro.

É claro: os principais jogadores do Peixe não devem atuar pelo Brasileirão até a final do torneio continental. Marinho, por exemplo, deve começar no banco diante dos goianos e nem viajar para Belo Horizonte. O foco é total em busca do tetra.

Com ou sem Instagram, a torcida do Santos deposita suas esperanças em Marinho, Soteldo e grande elenco para voltar a conquistar o título da Copa Libertadores depois de quase dez anos. E pode ter certeza: como foi contra o Boca, em caso de vitória, a comemoração vai rolar...