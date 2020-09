Porque Ansu Fati não foi eleito o melhor em campo contra o Villarreal?

Luis Suárez em sua estreia com o Atlético de Madrid, mas Ansu Fati também fez das suas. O jovem de 17 anos necessitou 19 minutos para fazer dois gols e colocar o Barcelona em vantagem de Villareal.

No entanto, não conseguiu receber o prêmio de 'MVP' por uma razão de peso, embora muito estranha. O motivo é que Ansu Fati não pôde ser eleito o melhor em campo por sua idade.

A marca que patrocina o prêmio é a 'Budweiser', a conhecida marca de cervejas, por isso apesar da atuação de gente grande, o atacante não recebeu o prêmio por ser menor de idade e a empresa patrocinadora ser uma marca de bebida alcoólica.

Ao final da partida, o atacante reconheceu estar muito satisfeito com a estreia na Liga 2020-21: "Jogar com Messi é um sonho que tinha desde pequeno, ele sempre me ajuda e aconselha".