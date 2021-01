Porto, Marselha, Inter e Tottenham aparecem na luta por Lingard

Aos 28 anos, depois de uma vida inteira no Manchester United, parece que os dias de Jesse Lingard em Old Trafford estão chegando ao fim e que o futuro do jogador não está em continuar usando a camisa dos 'Red Devils'.

Nas últimas semanas, o nome do jogador esteve ligado a equipes como Real Sociedad e Nice, que pretendiam ser as mais bem colocadas para assumir os seus serviços na próxima temporada.

No entanto, a competição por Lingard pretende ser voraz e o internacional inglês não terá falta de pretendentes para escolher onde seguir a sua carreira esportiva.

E é que, de acordo com a 'ESPN', quatro grandes times de futebol europeus estão dispostos a apresentar propostas para conseguir sua contratação. Eles são o Porto, o Olympique de Marseille, a Inter de Milão e o Tottenham.

Especialmente digna de nota é a possibilidade de Lingard acabar vestindo as cores da equipe londrina, pois lá se encontraria novamente com um José Mourinho que já o dirigiu durante a fase do português no United.