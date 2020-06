Portuguesa x Boavista: o primeiro jogo no Brasil com transmissão após pandemia

O Campeonato Carioca está de volta e marcou o retorno do futebol brasileiro após a paralisação por causa da pandemia de coronavírus Covid-19. A primeira partida aconteceu na quinta-feira (18), com a vitória do Flamengo , mas somente nesta sexta (19) é que o torcedor pôde ver a bola rolando no Brasil, com a partida entre Portuguesa-RJ x Boavista.

Bangu x Flamengo, no Maracanã , foi o jogo de reabertura do estadual, mas não foi transmitido por meio de imagens em nenhum canal e, com a proibição de torcida por questões sanitárias, ninguém conseguiu sentir o gostinho de rever o bom futebol brasileiro.

A partida da quarta rodada da Taça Rio, disputada por Portuguesa-RJ x Boavista, exibida no Globoesporte.com, então, se tornou a primeira exibida por meio audiovisual após a pandemia. Mas, diferente do que o torcedor está acostumado, só uma câmera está acompanhando o jogo.

A quantidade de pessoas no jogo, incluindo imprensa, é mínima e os protocolos de segurança foram adotados na chegada dos time ao Estádio da Ilha do Governador, todos usavam máscaras e tiveram a temperatura medida. Dentro de campo, os bancos foram higienizados e apenas cinco membros da comissão técnica podem estar presentes, incluindo, obrigatoriamente, um médico. No entanto, nenhum dos dois técnicos estão usando máscaras na beirada do campo.

Logo no início do jogo, aos quatro minutos, a Portuguesa-RJ marcou um gol com o camisa 9 Adriano, no entanto a arbitragem anulou o tento, já que o jogador estava em posição de impedimento.

Enquanto a bola rola dentro das quatro linhas e nos bancos os poucos presentes acompanham a partida, ao redor do gramado o estádio está em obras, e se transformou em um canteiro, com pilhas de areia e cimento. O fato é curioso mas, sem a presença do público, não atrapalha o jogo e não se torna um problema.