Pós-Paulistão de Patrick de Paula: preço dobra e sondagens não param

Principal destaque do Palmeiras na reta do Paulistão, principalmente na fase de mata-mata, Patrick de Paula teve uma significativa valorização no mercado. A 'Goal' apurou que, logo no começo do ano, o volante estava avaliado em 7 milhões de euros (R$ 45 milhões). Apesar de ainda não ter fixado o preço de uma eventual venda, o Verdão agora reconhece nos bastidores que o valor no mínimo para uma negociação gira em torno 15 milhões de euros (R$ 96,5 milhões).

Alvo de sondagens do Benfica e mais recentemente do Hertha Berlin, o camisa 5 alviverde estreou profissionalmente apenas nesta temporada, tendo participado até o momento de 14 jogos oficiais e marcado um gol. Segundo 'UOL Esporte', a multa rescisória do jovem jogador de 20 anos está estabelecida em 100 milhões de euros (R$ 644 milhões), num contrato válido até 2024.

“O Patrick é um grande jogador, um grande talento. Não é só esse clube (Benfica), é bom ressaltar, têm outros clubes (interessados). Nosso objetivo é manter essa garotada” revelou o presidente palmeirense Maurício Galiotte, no último domingo, em entrevista a 'TV Gazeta'.

“É um ano atípico. Temos que ter muito equilíbrio, fazer as coisas com os pés no chão. Os clubes precisam de receita, e a única receita que existe hoje para ser um valor adicional, um dinheiro novo, é a venda de jogadores. Mas temos que fazer com muito equilíbrio, no momento correto”, complementou.

Para já, o Benfica não pretende fazer uma oferta por Patrick de Paula. Com o retorno de Jorge Jesus, o clube português, que recentemente contrataram nomes de peso, como Jan Vertonghen, ex-Tottenham, e Everton Cebolinha, ex-Grêmio, está mais preocupado em reforçar ainda mais o ataque. O grande sonho dos encarnados é a chegada de Edinson Cavani, que está livre desde que deixou o PSG.