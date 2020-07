Premier League admite: o VAR errou três vezes no mesmo dia!

A Premier League admitiu à BBC que três decisões controversas do árbitro assistente de vídeo (VAR) durante os jogos da última quinta-feira estavam incorretas.

Um pênalti em Bruno Fernandes ajudou o Manchester United a vencer por 3 a 0 o Aston Villa. A Premier League disse que uma falta deveria ter sido marcada a favor do jogador do Aston Ezri Konsa em falta de Fernandes na mesma jogada.

"Foi uma decisão errada. Deveria ter sido revogada pelo VAR, mas não foi, e uma falta em Konsa deveria ter sido marcada", reconheceram fontes da Premier League. O técnico do Aston Villa, Dean Smith, criticou após o jogo que a decisão foi "vergonhosa".

Por sua vez, Tottenham e Bournemouth empataram sem gols, mas a Premier também reconheceu que um pênalti em Harry Kane deveria ter sido marcado após ser empurrado na área. O técnico dos 'Spurs', José Mourinho, lamentou que "todo mundo" tenha visto que foi falta.

Finalmente, Southampton não deveria ter se beneficiado com a penalidade conseguida por James Ward-Prowse contra o Everton. O jogador perdeu o pênalti, mas Carlo Ancelotti não escondeu sua raiva. "O desempenho do árbitro foi como o do meu time, não muito bom", disse o técnico italiano.