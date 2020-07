Premier League: Norwich perde de goleada e dá adeus à Primeira Divisão

Um rebaixamento na Premier League está confirmado. O Norwich City não jogará na Primeira Divisão no próximo ano.

Os 'canaries', que teriam cavado sua própria cova há várias rodadas, se certificaram neste sábado sua queda para a Segunda Divisão do futebol inglês, uma temporada depois de ter sido promovido.

O West Ham, que está jogando para permanecer na Premier League, os derrotou em uma de suas partidas mais plácidas dos últimos tempos. Um poker de Michail Antonio condenou o Norwich. O atacante inglês voltou em grande forma desde a paralisação e marcou seis gols nos seis jogos que disputou.

É o primeiro rebaixamento de Norwich desde a temporada 2015-16, quando era o nono na Premier.

Com essa vitória, o West Ham, liderado por David Moyes, dá um grande passo em direção à salvação e fica seis pontos acima do Bournemouth, que ainda não jogou, a três rodadas da final.

No outro jogo da manhã de sábado na Inglaterra, o Watford resgatou os três pontos vencendo o Newcastle United com dois gols de Troy Deeney (2-1). O Watford se distancia do Bournemouth e é o 17º com 34 pontos.