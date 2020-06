Premier League: prováveis escalações de Manchester City x Burnley

O Manchester City volta ao campo após ter vencido o Arsenal por 3 a 0 e na vice-liderança do Campeonato Inglês, tentando atrapalhar o sonho do Liverpool de garantir o título previamente.

Do outro lado, o Burnley ainda não estreou na volta do futebol da Premier League e está em 11º lugar. Quem levará a melhor no confronto?

Confira as prováveis escalações de Manchester City e Burnley

Manchester City:

Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva; Sterling, Agüero, Mahrez.

Burnley:

Pope; Lowton, Mee, Tarkowski, Taylor; Brownhill, Westwood, Cork, McNeil; Rodriguez, Vydra.