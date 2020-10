Premier League: prováveis escalações de Manchester United e Chelsea

Manchester United e Chelsea fazem o clássico da sexta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado, em Old Trafford.

Você acompanha as principais jogadas dessa partida com BeSoccer PT!

O United (15º) quer aproveitar o embalo após a vitória diante do PSG na Champions League e garantir mais três pontos no Inglês. Já o Chelsea ocupa a 9º posição e vem de um empate contra o Sevilla pela UCL.

Não será dessa vez que Cavani fará a sua estreia como a camisa 'red devil', o uruguaio continua trabalhando o seu condicionamento físico. Do lado do Chelsea, Lampard garantiu a volta de Thiago Silva, mas não poderá contar com o goleiro Kepa Arrizabalaga, que tem um problema no ombro.

Provável escalação do Manchester United:

De Gea; Shaw, Lindelof, Tuanzebe; Alex Telles, Fred (Pogba), Van der Beek, Wan Bissaka; Bruno Fernandes; Martial, Rashford.

Provável escalação do Chelsea:

Mendy (Kepa); James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kanté; Pulisic, Havertz, Mason Mount; Timo Werner.