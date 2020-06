Presentes e redenção na Allianz Arena

Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach entraram em campo na Allianz Arena pela 31º rodada da Bundesliga e fizeram um grande jogo.

Sem nomes como Lewandowski e Müller os bávaros apostaram na juventude. Do outro lado, o Gladbach esperava tirar proveito dessas ausências.

Quando a bola rolou, logo no primeiro minuto, falta de Boateng em Thuram quando o atacante partia sozinho na direção do gol, mas nada de amarelo, ficou só na conversa mesmo. Pouco tempo depois o francês dava lugar a Embolo. O Mönchengladbach perdia o seu artilheiro e líder técnico em questão de minutos.

A primeira grande chance da partida foi do Bayern. Sommer saiu jogando errado, a bola foi levantada na área para Perisci que ajeitou de peito, ao melhor estilo futvevôei, Cuisanse chegou batendo para fora.

O Gladbach respondeu no lance seguinte com bola na rede, mas não valeu. Hofmann recebeu de Embolo nas costas da zaga e bateu na saída de Neuer, mas o VAR entrou em ação e anulou o gol.

Aos 22' uma linda defesa de Sommer evitou aquele que seria o primeiro gol do jogo. Lucas Hernández saiu na cara do goleiro do Gladbach, que cresceu pra cima do lateral e fez uma linda e quase milagrosa defesa!

No entato, Sommer foi do céu ao inferno em quatro minutos. O goleiro já havia saido jogando errado com os pés, mas dessa vez não houve perdão. O arqueiro praticamente rolou para o atacante do Bayern, Zirkzee, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

O empate do Gladbach chegou aos 36' em outra falha bizarra. Herrmann recebeu pela direita e fez o cruzamento, mas antes que a bola chegasse ao atacante do Gladbach, Pavard mergulhou e mandou para as próprias redes!

Na volta do intervalo o Mönchengladbach foi pra cima do Bayern e colocou Neuer para trabalhar, primeiro com Embolo e logo com Herrmann.

Depois disso só deu Bayern. Os bávaros acordaram e tomaram conta da bola e da partida. A pressão ia castigando o Gladbach que estava muito satisfeito com o empate.

No entanto, a redenção de Pavard veio na reta final. O francês, autor do gol contra, se recuperou ao cruzar na medida para Goretzka desviar para as redes aos 85 minutos.

Com a vitória o Bayern de Munique chegou aos 73 pontos e pode ser campeão já na próxima rodada, caso vença o seu compromisso e o Dortmund tropece. Já o Mönchengladbach permanece com 56 e pode ser ultrapassado ainda nessa rodada pelo Leverkusen.

Na próxima rodada, o Bayern de Munique visita o Werder Bremen (17º), enquanto o Borussia Mönchengladbach encara o Wolfsburg (6º).