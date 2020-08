VÍDEO: presidente do Goiás comenta exames após jogo adiado

Goiás e São Paulo têm encontro marcado para a estreia do Campeonato Brasileiro de 2020. Mas o jogo, definido para este domingo, às 16h, em Goiânia, já encontra problemas por conta da pandemida de Covid-19.

Marcelo Almeida, presidente do Esmeraldino, explicou durante transmissão da Rádio GO, emissora oficial do clube, que solicitou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que a partida fosse adiada devido ao grande números de atletas do time que testaram positivo para a covid-19.

O Goiás confirmou que 10 jogadores do elenco tiveram resultado positivo para o coronavírus, e, por conta disso, estão afastados do duelo. A equipe goiana não confirmou quais são os atletas, mas admitiu que oito deles seriam titulares contra o Tricolor.

Confira no vídeo a manifestação do presidente Marcelo Almeida sobre os testes realizados pela entidade.