Presidente do City anuncia uma estátua para David Silva

Depois de dez temporadas defendendo as cores do time de Manchester, David Silva deixará o City. Devido a pandemia do coronavírus, o espanhol não deve a oportunidade de se despedir diante da torcida.

Mesmo assim, o clube prepara uma bela homenagem ao jogador que disputou 436 jogos com a camisa 'skyblue' e venceu, entre outros, quatro vezes a Premier, duas Taças de Inglaterra, cinco Taças da Liga e três Supertaças.

"A estátua do David irá servir como uma constante recordação os maravilhosos momentos que nos proporcionou, não só enquanto incrível jogador, mas também como um embaixador inspirador", disse Khaldoon Al Mubarak, presidente do City.